МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во втором квартале 2020 года увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,756 миллиарда рублей, сообщила компания.

Общая чистая выручка выросла на 23% — до 6,839 миллиарда рублей, при этом чистая выручка в сегменте платежных сервисов увеличилась на 5% — до 5,397 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 48% — до 3,905 миллиарда рублей.

Платежный сервис Qiwi улучшил прогнозы на текущий год по выручке и чистой прибыли по сравнению с майской оценкой, следует из финансовой отчетности компании.

Так, компания намерена увеличить скорректированную чистую прибыль в 2020 году на 35-50% в годовом выражении, тогда как в мае ожидался рост на 10-30%. Выручка, как прогнозируется, вырастет на 7-15%, в мае ожидался рост показателя в текущем году на 3-13%.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.