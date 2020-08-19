МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в 0,33 доллара на акцию по итогам второго квартала 2020 года, сообщается в релизе компании.

"После определения финансовых результатов за второй квартал 2020 года и с учетом текущей операционной среды совет директоров компании утвердил размер дивидендов в размере 33 цента на акцию", — отмечается в релизе компании.

По итогам второго квартала 2019 года дивиденды составляли 0,28 доллара на акцию.