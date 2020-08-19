МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 117,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении оператора.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 0,6% — до 51,6 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 43,8%. Чистая прибыль МТС по итогам квартала снизилась на 7,5% — до 11,8 миллиарда рублей. Финансовые показатели приводятся с учетом продажи украинской "дочки" ПрАО "ВФ Украина".

Рост выручки от мобильных сервисов в апреле-июне составил 1,9% — до 81,2 миллиарда рублей. Выручка от фиксированных сервисов выросла на 5,2% и достигла 15,8 миллиарда рублей.

Выручка оператора по итогам первого полугодия выросла на 5% — до 237,3 миллиарда рублей.

Капзатраты компании по итогам полугодия составили 40,8 миллиарда рублей. Свободный денежный поток по итогам полугодия увеличился на 2,1 миллиарда рублей в годовом исчислении и составил 24,8 миллиарда рублей.

Крупнейший российский сотовый оператор МТС сохранил прогноз финансовых результатов на текущий год — он по-прежнему ожидает сохранения выручки на уровне прошлого года или роста в пределах 3%, а также сохранения стабильного уровня OIBDA или его снижения на величину до 2%, говорится в сообщении компании.

В марте МТС прогнозировал рост выручки по МСФО по итогам года на 3%, а показатель OIBDA — на уровне 2019 года, но допуская возможность небольшого роста. В мае оператор скорректировал прогноз: сохранение выручки на уровне прошлого года или рост в пределах 3% и сохранение стабильного показателя скорректированной OIBDA с тенденцией к снижению в пределах 2%, при этом не меняя ожиданий объема капитальных затрат — в размере около 90 миллиардов рублей.

"Мы сохраняем прогноз, ещё раз подтверждая уверенность и стабильность в поступательном движении нашего бизнеса", — сказал журналистам президент МТС Алексей Корня сегодня.

Как уточняется в материалах компании, на корректировку прогноза выручки в мае повлияли следующие факторы: влияние частичного закрытия салонов в связи с вводимыми противоэпидемиологическими мерами; падение выручки от роуминга из-за закрытия границ; более широкое воздействие на бизнес и потребителей макроэкономических факторов; увеличение объемов дата-трафика при снижении уровня пользования голосовыми услугами.

А корректировка прогноза динамики OIBDA была обусловлена следующими факторами: падением доходов от роуминга, ожидаемым обесценением розничных кредитов в "МТС Банке" на фоне коронавируса, оптимизацией розничной сети, снижением продаж SIM-карт, макроэкономическими и регуляторными изменениями, единовременным положительным эффектом в первом квартале 2019 года и другими.