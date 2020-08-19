МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках оптимизации своей розничной сети закрыл 600 салонов связи, сообщила журналистам первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

После сокращения розничная сеть МТС на конец второго квартала насчитывает 5281 салон.

"Мы продолжили нашу стратегию по оптимизации (салонов сотовой связи — ред.), которую мы заявляли как раз в этот период в рамках отчетности в 2019 году, и к концу второго квартала наша розничная сетка сократилась на 600 салонов. На самом деле мы не только выполнили свои обещания, мы с точки зрения сроков даже перевыполнили, потому что первоначально наши планы были подойти к сокращению 600 салонов к концу 2020 года", — сказала Галактионова.

О намерении сократить розничную сеть в ноябре 2019 года заявлял президент МТС Алексей Корня. Как уточняли тогда в пресс-службе компании, сокращение стартовало в начале третьего квартала 2019 года, а закончить его планировалось в конце 2020 года.

Галактионова отметила, что вопрос о дальнейшей оптимизации сети компания будет решать исходя из ситуации, т.к. розничный рынок сейчас очень волатилен.

"И в таких условиях мы бы не хотели делать слишком поспешные какие-то заявления о том, что сейчас готовы говорить о каких-то дальнейших сокращениях, о количестве салонов. Это значит, что мы продолжаем мониторить ситуацию на рынке. Если конкурентная среда нам будет позволять, то мы продолжим дальнейшую оптимизацию сети", — сказала она.