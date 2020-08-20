МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Способов определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен, множество – даже отключение геолокации не делает вас полностью недоступным для слежки. Это возможно лишь при извлечении из аппарата батареи, что в современных устройствах невозможно, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет" Дмитрий Каросанидзе.

"Смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам – у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат", — сказал он.

Единственный способ остановить передачу данных — вынуть батарею, однако в современных гаджетах это сделать невозможно. Как правило, она интегрирована в устройство в большинстве аппаратов. Существует возможность поместить смартфон в специальный чехол, непроницаемый для любых радиоизлучений, но на практике это вряд ли реализуемо без серьезного знания физики.

"Китайские умельцы, правда, сделали коробочку с клеткой Фарадея — замкнутый экран, выполненный из материала, который проводит электрический ток, которая подавляет передачу сигналов, стоит только поместить туда смартфон", — сказал эксперт. Однако и здесь нет стопроцентных гарантий спасения от слежки.

Кнопочные телефоны также передают сигнал, однако в их случае батарею все-таки можно просто извлечь из устройства и сделать его недоступным. Что касается авиарежима, он также не несет в себе стопроцентную гарантию, так как у разных производителей реализован по-разному, заключил Каросанидзе.