МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Осенью пользователи смартфонов смогут обновить свои устройства до новых версий операционных систем: выйдут iOS 14 и Android 11. Главное нововведение iOS — это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов, отметил эксперт.

"Пользователи новой операционной системы iPhone смогут самостоятельно выбирать размер и положение виджитов. Другое долгожданное нововведение в iOS — это компактное оповещение о входящем вызове. Раньше, когда вам звонят, весь экран перекрывался и пользоваться смартфоном было нельзя. В iOS 14 звонок будет приходить в виде компактной шторки сверху, как сообщение в мессенджере", — говорит эксперт.

Также с новой операционной системой на iPhone можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений — раньше эта опция поддерживалась только в iPad.

"И если в плане виджетов iOS долго отставала и сейчас наверстывает упущенное, то в других аспектах именно новая версия Android догоняет по функционалу прошлогоднюю iOS: можно будет делать запись экрана, станет удобнее работать со скриншотами и уведомлениями. Правда, часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов", — отмечает Гриценко.

Особенное внимание в новых версиях операционных систем уделено вопросам приватности пользователей и защите данных. Например, в браузере Safari можно будет видеть, как сайты используют информацию о пользователях. В Android 11 пользователь сможет проще контролировать, когда приложение имеет доступ к местоположению, микрофону, камере. Кроме того, приложения на Android потеряют доступ ко всей файловой системе: они будут работать только со своими, локальными файлами, что повысит безопасность для конечного пользователя, заключил эксперт.