Пользователи Gmail из ряда стран сообщили о сбое в работе службы – Downdetector
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пользователи почтовой службы Google — Gmail — из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбои в работе службы наблюдаются с 7.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Австралии, Японии и Сингапура. В России также зафиксировано небольшое количество сбоев.
91% пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831932280.html