МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пользователи почтовой службы Google — Gmail — из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои в работе службы наблюдаются с 7.23 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Австралии, Японии и Сингапура. В России также зафиксировано небольшое количество сбоев.

91% пользователей жалуются на проблемы с отправкой сообщений.