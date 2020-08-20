Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, чего нельзя делать гражданам, которые захотят осенью привиться от коронавируса.
Напомним, что осенью этого года в России начнется программа вакцинации от коронавируса.
Что же нельзя делать перед уколом?
По мнению врача, ни в коем случае новую вакцину нельзя будет получать людям, которые на момент процедуры будут болеть.
Если перед вакцинацией у человека температура тела будет превышать отметку в 37 градусов, то укол делать не будут.
Не получат новую вакцину и те, кто накануне употреблял алкоголь.
"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", — рассказал Жемчугов.
Напомним, что президент страны Владимир Путин ранее заявлял о том, что вакцинация в России должна быть добровольной.
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