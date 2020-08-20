МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, чего нельзя делать гражданам, которые захотят осенью привиться от коронавируса.

Напомним, что осенью этого года в России начнется программа вакцинации от коронавируса.

Что же нельзя делать перед уколом?

По мнению врача, ни в коем случае новую вакцину нельзя будет получать людям, которые на момент процедуры будут болеть.

Если перед вакцинацией у человека температура тела будет превышать отметку в 37 градусов, то укол делать не будут.

Не получат новую вакцину и те, кто накануне употреблял алкоголь.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", — рассказал Жемчугов.

Напомним, что президент страны Владимир Путин ранее заявлял о том, что вакцинация в России должна быть добровольной.