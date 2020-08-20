МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Клинические испытания третий фазы китайской вакцины-кандидата от COVID-19, разработанной компанией CanSino Biologics, Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук КНР, пройдут в России, говорится в материалах отечественной фармкомпании "Петровакс".

"Компания "Петровакс" получила разрешение от Минздрава РФ на проведение клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCov в России. "Петровакс" запускает международное клиническое исследование III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov от COVID-19 в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук", — говорится в сообщении компании.

По данным "Петровакс", CanSinoBIO начала испытания вакцины на людях — в марте 2020 года. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В августе к участию в международном исследовании по эффективности планируется привлечь добровольцев в лечебных учреждениях. В первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухань с участием 508 человек.

Результаты второй фазы исследования по иммуногенности и безопасности были опубликованы 20 июля в медицинском рецензируемом журнале The Lancet. "В результате однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства испытуемых. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования", — сказано в сообщении.

Клиническое исследование Ad5-nCov проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией и надлежащей клинической практикой, уточняется в материалах компании. "В конце июня 2020 года Центральный военный совет КНР одобрил применение вакцины Ad5-nCov у военных. После регистрации вакцины в РФ компания "Петровакс" будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области", — отмечается в сообщении.

"Петровакс" – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Продуктовый портфель включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины. Компания имеет производственный комплекс в Московской области, который способен ежегодно выпускать 160 миллионов доз препаратов. Предприятие входит в группу "Интеррос".

CanSinoBIO основана в 2009 году, занимается исследованиями, производством и коммерциализацией вакцин. На сегодняшний день она создала комплекс из 16 вакцин, охватывающих 13 заболеваний, включая вакцину против вируса Эбола, а также исследовательскую рекомбинантную новую коронавирусную вакцину (вектор аденовируса типа 5).