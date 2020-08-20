МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) выросла почти в 2,2 раза в годовом выражении и составила 47,591 миллиарда юаней (6,736 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,17 юаня (0,31 доллара) против 1,1 юаня по итогам аналогичного периода предыдущего фингода. Скорректированный показатель составил 1,85 юаня (0,26 доллара), в прошлом фингоду аналогичный показатель составлял 1,57 юаня.

Скорректированная EBITDA выросла за указанный период на 30% и достигла 51,039 миллиарда юаней (7,224 миллиарда долларов). Выручка Alibaba увеличилась на 34%, до 153,751 миллиарда юаней (21,762 миллиарда долларов), прогноз составлял примерно 147,8 миллиарда юаней.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.