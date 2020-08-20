Google полностью восстановил работу своих сервисов
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Google полостью восстановил работу своих сервисов после сбоя, сообщает компания.
Ранее в четверг пользователи из разных стран сообщали о сбоях различных сервисов Google – в частности, Gmail, Google Drive, Google Docs.
"Проблема (…) решена. Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение и постоянную поддержку", — говорится в сообщении интернет-компании на странице, где указывается информация о состоянии работы ее сервисов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200820/831934761.html