МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Google полостью восстановил работу своих сервисов после сбоя, сообщает компания. Пользователи Gmail из ряда стран сообщили о сбое в работе службы

Ранее в четверг пользователи из разных стран сообщали о сбоях различных сервисов Google – в частности, Gmail, Google Drive, Google Docs.

"Проблема (…) решена. Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение и постоянную поддержку", — говорится в сообщении интернет-компании на странице, где указывается информация о состоянии работы ее сервисов.