МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры зафиксировали стабильный интерес к новинкам от Samsung по итогам предзаказа, а сам производитель заявляет о росте спроса более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом; наибольшей популярностью пользуется модель Galaxy Note20 Ultra, сообщили РИА Новости представители компаний.

Южнокорейская компания Samsung 5 августа представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+, умные часы Galaxy Watch3. В России новинки поступят в продажу 21 августа, предзаказ был открыт до 20 августа включительно.

СТАБИЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

"Результаты по предзаказу на все продукты более чем в 1,5 раза превышает результаты прошлого года. Онлайн оказался наиболее популярным каналом продаж для всех продуктов, а именно — фирменный интернет-магазин бренда. Интерес пользователей к флагманским премиум-продуктам растет год к году", — рассказали в пресс-службе Samsung.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что предзаказы на новинки от Samsung в "М.Видео" и "Эльдорадо" прошли успешно и соответствуют ожиданиям компании. "Их успех в том числе обусловлен одновременным выходом сразу нескольких устройств в экосистеме Samsung — смартфона, наушников, планшета и смарт-часов — что дает дополнительное удобство при использовании гаджетов и полностью раскрывает их функционал", — пояснили в "М.Видео-Эльдорадо".

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин заявил, что результаты предзаказов на новинки также оправдали ожидания ритейлера. "Линейка Note является нишевой, которая всегда пользуется высоким спросом, особенно на старте продаж", — отметил он.

В МТС заявили, что количество предзаказов на Galaxy Note20 сравнимо со спросом на модели прошлого года за аналогичный период времени. В рознице "Билайн" по итогам предзаказа наблюдается стабильный интерес к новым Samsung Galaxy Note20 Ultra, сказал вице-президент по дистрибуции компании Андрей Губанов.

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

Как рассказали в пресс-службе Samsung, в рамках предзаказа самыми популярными были наиболее дорогие версии продуктов, а именно Galaxy Note20 Ultra.

В сетях ритейлеров, по словам их представителей, также наибольший интерес в рамках предзаказа покупатели проявили к этой модели.

"Около 80% предзаказов на новый смартфон пришлось на старшую версию – модель Note20 Ultra. Наибольший интерес покупателей привлек бронзовый цвет, на втором месте оказался классический черный", — рассказали в "М.Видео-Эльдорадо".

"По итогам предзаказов в интернет-магазине svyaznoy.ru 83% от общего количества предварительных заявок пришлось на модель Galaxy Note20 Ultra, в то время как на Galaxy Note20 – 17%. При выборе Galaxy Note20 Ultra покупатели чаще всего отдают предпочтение моделям в бронзовом цвете, на которые приходится 60% предзаказов. Еще 37% предзаказов пришлись на чёрный цвет и 13% на белый. 44% предзаказов моделей Note20 пришлись на цветовое решение графит, далее по популярности следуют бронзовый и мятный цвета", — сообщил Догадин из "Связного".

Он добавил, что наибольшее количество предзаказов традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В топ-5 городов по числу оформленных предзаказов также входят Краснодар, Хабаровск и Самара.

В рознице МТС около 70% предзаказов пришлось на Note20 Ultra. Наиболее популярный цвет новинок среди клиентов МТС — черный, реже всего выбирают Note20 мятного цвета, рассказали в компании.

Генеральный директор "Мегафон Ритейла" Андрей Левыкин сообщил, что на этапе предзаказа наибольший отклик у покупателей получила модель Samsung Note20 Ultra 256 Гб, самый популярный цвет — новый для Samsung бронзовый.

Вице-президент по дистрибуции "Билайна" Андрей Губанов рассказал, что в рознице компании наибольшей популярностью также пользуется смартфон Galaxy Note20 Ultra в черном цвете, далее – в бронзовом и белом. А вот модель Samsung Galaxy Note20 привлекает покупателей именно в черном цвете.