МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Используя сервисы поддельных номеров, мошенники делают так, что при звонке от них вы видите номер ваших родных, близких или банка. Противостоять такому давлению сложно, но способы избежать ловушки все-таки есть, рассказал агентству "Прайм" директор института IT Университета "Синергия" Станислав Косарев.

Для того чтобы имитировать любые номера телефонов, мошенники пользуются сервисами подмены номеров, которые используют SIP-протокол интернет-телефонии. Это дает возможность совершать звонки с браузера или мобильного телефона. У вызываемого абонента будет отображаться произвольный либо выбранный "заказчиком" номер.

"Сейчас мало кто будет переводить деньги на незнакомые номера, но и мошенники изменили способы воздействия. Вместо массовых "атак" действуют точечно – узнают, где человек живет, работает, как и с кем проводит выходные, а также имена и род деятельности всех домочадцев, их телефонные номера. Если у мошенников есть номера ваших друзей, детей и даже стационарные номера банков, где вы обслуживаетесь, то далеко не каждый будет перепроверять информацию", — рассказал он.

По словам эксперта, избежать этого можно несколькими способами. Если вам звонят из "банка" и просят сообщить CVC-код или код из сообщения, кладите трубку незамедлительно. Прекратив разговор, перезвоните в банк и уточните информацию.

Помните, что для совершения любых банковских переводов и операций инициатором звонка должны быть вы, а не другая сторона. Надежнее всего связываться с менеджером банка прямо через мобильное приложение.

"Второй вариант – мошенники пытаются сыграть на ваших чувствах и имитируют звонок от близкого вам человека. Самый верный способ предотвратить подобные манипуляции – закрыть соцсети и не выкладывать информацию личного характера. Не стоит выставлять на обозрение номера автомобиля, ставить геолокацию ЖК, где приобрели квартиру или постить с точностью до минуты свой рабочий график", — советует он.

Не лишним окажется и придумать собственные код-пароли внутри семьи. Так вы будете знать наверняка, что в случае, если с кем-то произошла беда, то это ваш родной человек, а не "подсадная утка", заключил Косарев.