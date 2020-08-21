МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основным недостатком в мобильных телефонах с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

"Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому", — объясняет эксперт.

По мере накопления ошибок, происходит нарушение в работе телефона, и несмотря на то что телефон показывает, что связь есть – по сути вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не знаете, отмечает Симонов.

Для решения этой ситуации он советует перезагрузить телефон, однако это не избавит от возникновения подобной ситуации в дальнейшем.

Изначально подобные телефоны создавались для того, чтобы их владельцы могли иметь несколько номеров, подключенных к сотовой сети одновременно. Мобильные телефоны с несколькими SIM-картами подходят людям, которым необходимо, чтобы в одном телефоне было несколько телефонных номеров, например, рабочий и личный, или два рабочих.

"Часто люди используют одну SIM-карту для звонков, а другую для интернета (выбирают тарифы так, чтобы было меньше платить). Иногда один номер используют для общения в одной сети, а второй — в другой", — заключил Симонов.