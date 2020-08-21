МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В сети интернет стремительно начали появляться сайты-однодневки, связанные с вакциной от COVID-19. В июле-августе их зарегистрировали около 500, сейчас скорость увеличилась: за десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины в зонах.com и.ru. появилось 113 новых доменов, рассказали агентству "Прайм" в Роскачестве.

"Большинство сайтов пока пустые с “заглушками”, и очевидно будут использоваться в будущем для фишинговых компаний. Как правило, на сайтах такого рода предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой или приобрести партию по самой низкой цене", — объяснили в ведомстве.

Рассылки с таких сайтов могут содержать ссылкам с вредоносными вложениями, через которые могут украсть платежные и персональные данные пользователя. В том случае, если злоумышленники действительно отправят заказ своему покупателю, то это будет не лекарство, а бесполезный БАД.

В связи с данной ситуацией Центр цифровой экспертизы Роскачества категорически не рекомендует пытаться приобрести вакцину от COVID-19 в интернете, необходимо дождаться начала всеобщей вакцинации. Только так мошенники не смогут воспользоваться вашими деньгами и персональными данными.