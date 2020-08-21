МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Rambler Group стала первой российской интернет-компанией, которая вступила в AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance) – международный альянс, объединяющий компании, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибьюции контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторинга пиратских ресурсов, обмене информации о них, блокировке на территории различных стран-участниц альянса, а также своевременно принимать меры по пресечению противоправной деятельности", — уточнили в компании.

По словам руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича, вступление в альянс станет значимым шагом для компании и всего российского сообщества в части охраны прав на интеллектуальную собственность и борьбы с пиратством. "Координация усилий с нашими зарубежными коллегами позволит нам еще более эффективно противодействовать видеопиратству, участвовать в создании новых законодательных инициатив и представлять наши интересы на международном уровне, а также более эффективно находить и блокировать пиратский контент, в частности, нелегальные трансляции матчей Английской премьер-лиги", — отметил он.

AAPA объединяет компании, участвующие в охране аудиовизуальных сервисов, разработке технологий для таких сервисов и создании каналов дистрибьюции. Миссия AAPA — борьба с пиратством в части разработки, продвижения, дистрибьюции и использования технологий, результатом которой является предотвращение нелегального использования охраняемого контента путем скоординированных действий различных сторон.

В AAPA входят крупнейшие вещатели со всего мира, а также высшие футбольные лиги Европы. Партнерами альянса являются Европол – полицейская служба Европейского союза, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) – Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности и Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация.