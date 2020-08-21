МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Компания DeviceLock обнаружила в сети базу с данными более 200 миллионов пользователей сервисов микроблогов Twitter и Weibo, сообщил РИА Новости основатель компании и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

"Вчера система DLBI обнаружила в открытом доступе сервер Elasticsearch, в индексах которого содержались данные более 200 миллионов пользователей микроблогинговых платформ Twitter и Weibo, из них 44 миллиона пользователей Twitter и более 164 миллионов пользователей Weibo. Хранение собранных данных обеспечивает кластер из 21 сервера. В настоящее время сбор и обновление данных на сервере продолжается", — рассказал он.

По словам Оганесяна, база выложена в открытый доступ и доступна для скачивания, число российских пользователей в ней неизвестно.

"Утечка произошла из-за неправильной конфигурации Elasticsearch-серверов, принадлежащих китайской компании CYYUN, поставщику "больших данных". Эта база неопасна для пользователей, так как содержащиеся в ней данные представляют собой "парсинг" открытых профилей пользователей социальных сетей и содержат только ту информацию, которую они сами выложили в открытый доступ", — добавил эксперт.