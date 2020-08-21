МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Интернет-провайдер "ОнЛайм" переходит под бренд "Ростелеком", говорится в сообщении для абонентов на сайте "Ростелекома".

"С 13 августа 2020 года абонентам "ОнЛайм" в Москве услуги связи будут предоставляться под брендом "Ростелеком". Для абонентов "ОнЛайма" это — новые возможности и доступ абсолютно ко всем сервисам, продуктам и услугам, которые есть у федерального провайдера. А для "Ростелекома" обновление бренда в Москве позволит транслировать свой новый подход к предоставлению услуг и качеству клиентского сервиса", — говорится в сообщении.

С переходом на новый бренд произойдет ряд изменений, в частности — постепенно сайт "ОнЛайма" будет переезжать на новый адрес — moscow.rt.ru. До полного перехода сайт onlime.ru будет продолжать свою работу; Приложение "Мой ОнЛайм" изменит название на "Ростелеком – Москва" и будет обновлено в соответствии с новыми стандартами.

"Настало время, когда для нас переход "ОнЛайма" под единый бренд "Ростелеком" стал логичным. Нашей компании обновление бренда в Москве позволит транслировать свой современный подход к предоставлению услуг и качеству клиентского сервиса и даст дополнительный импульс для развития высоких технологий и конкурентных продуктов на стратегически важной территории Москвы. Для абонентов "ОнЛайма" — это новые возможности и доступ абсолютно ко всем сервисам, продуктам и услугам, которые есть у федерального провайдера", — прокомментировал новацию РИА Новости вице-президент, директор макрорегионального филиала "Центр" "Ростелекома" Дмитрий Ким, слова которого передала пресс-служба оператора.

"Ростелеком" в марте 2012 года консолидировал 100% ОАО "Национальные Телекоммуникации" (НТК), в которое входило ОАО "Национальные кабельные сети" (НКС, бренд Onlime). НКС создано в 2001 году, предоставляет услуги широкополосного доступа и цифрового телевидения под брендом Onlime.