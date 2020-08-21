МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Около 10 миллионов российских абонентов, использующих виртуальные сим-карты (eSIM, embedded SIM, встроенные SIM-карты), могут появиться в России через три года, считает замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

"eSIM — это удобно, очень активно развивающийся сейчас тренд по все миру. Я думаю, что года через три мы с десяток миллионов как минимум получим в России абонентов, использующих eSIM", — сказал Иванов в интервью проекту "Цифровая журналистика".

Первым из российских операторов протестировать eSIM предложил абонентам Tele2, в апреле 2019 года начав продавать "электронные" SIM-карты в пяти своих московских флагманских салонах. Однако в мае 2019 года Минкомсвязь РФ попросила Tele2 приостановить проект до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности. В сентябре 2019 года министерство заявило, что не видит нормативных ограничений для внедрения в России eSIM, и компания продолжила пилотный проект.

На сегодня эту технологию также внедряют "Билайн" и "Мегафон" (в рамках тестирования).

В июле газета "Коммерсант" писала, что Минкомсвязь потребовала от операторов связи сертифицировать у Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) системы биометрической идентификации, которые используются для дистанционной продажи eSIM.