ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. США будут принимать меры в отношении китайских телекоммуникационных компаний, пока власти КНР не изменят свои требования к ним, которые позволяют получать данные американских пользователей, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В пятницу в интервью телеканалу CNBC, Помпео спросили о мерах США против приложения TikTok, которое принадлежит китайской компании ByteDance. Ранее президент Дональд Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября на продажу бизнеса, в противном случае потребовал избавиться от активов на территории США. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают. ByteDance, заявила, что может обратиться в американский суд после решения президента США.

"Мы не сосредоточились на какой-то конкретной компании. Мы сосредоточились на технологиях и Китайской коммунистической партии (КПК). Наше внимание было направлено не на то, чтобы преследовать какую-либо китайскую компанию из-за ее коммерческого успеха, оно было направлено на то, чтобы преследовать организации КПК или коммерческие организации, управляемые КПК, которые представляют угрозу национальной безопасности США", — сказал Помпео.

"Будут ли другие компании, которые последуют за этим? Надеюсь, что нет. Я надеюсь, что Коммунистическая партия Китая отстанет (от компаний) и не будет действовать так, как они это делают. Но в той мере, а я предвижу, что так оно и будет, в какой они будут продолжать требовать, чтобы каждое государственное предприятие, каждая китайская компания имела обязательства перед службами безопасности (КНР), мы будем продолжать преследовать их. Чтобы гарантировать, что американский народ имеет тот уровень безопасности, который он ожидает в отношении не только технологических фирм, но и каждой компании, работающей здесь, в США", — пояснил госсекретарь.

Ранее МИД Китая выступил против действий США в отношении TikTok и мессенджера WeChat и призывал Вашингтон прекратить политизировать экономические вопросы.