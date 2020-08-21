МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ планирует заняться созданием отечественного аналога Speedtest – сервиса для измерения скорости интернет-доступа, сообщил замглавы министерства Олег Иванов.

"По поводу Speedtest – нужно его делать, точно нужно делать, и наверное, мы возьмем это в ближайшее время в разработку", — сказал Иванов в интервью проекту "Цифровая журналистика".

По его словам, популярный сейчас сервис Speedtest зачастую показывает неверные данные.

"Распространено такое явление, когда провайдер интернета закачивает себе тестовые файлы, и в результате абонент меряет скорость не в интернете, а только до канала своего провайдера… ну это же неправда. Как правило, вас интересует доступ к всемирной паутине, и при этом вам неинтересно, что там у оператора происходит. Вам нужно, чтобы у вас быстро скачивался ролик с YouTube или ВК — вот это вам нужно, а ресурсы располагаются не у вашего провайдера", — сказал замминистра.

Он также отметил, что изучается вопрос введения требований к операторам по качеству услуг связи. "Пускай эти требования, по началу особенно, будут просто минимальные, но абонент, покупая услугу, должен себе гарантировать хотя бы минимальный уровень качества такой услуги. Конечно, все это нужно делать в диалоге с операторами, чтобы и отрасли не нанести ущерб. Но по этому пути нужно двигаться", — сказал замминистра.

"И здесь нам обязательно понадобится наш отечественный сертифицированный Speedtest, которому мы будем доверять", — заключил замглавы Минкомсвязи.