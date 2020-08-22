МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Плохое соединение с базовой станцией, достаточное расстояние от нее или слишком большое количество пользователей могут приводить к ухудшению качества передачи голосовой услуги, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

“Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон”, — добавил он.

На самом деле не только эхо, но и такие показатели, как “железный” голос и возможность получения звука только через какой-то промежуток времени, после которого говорит другой абонент – все это свидетельствует об ухудшении качества передачи голосовой услуги.

Есть так называемые характеристики, которые должны находиться на уровне – это коэффициент качества голосовой связи, который в идеальном варианте должен быть ближе к пятерке. "В Москве по итогам нашего тестирования в конце прошлого года большинство операторов находилось на уровне четырех баллов – что уже очень хорошо", — пояснил эксперт.

Плохое соединение с базовой станцией, достаточно большое расстояние от нее или достаточно большое количество пользователей могут приводить к ухудшению качества связи. Также есть такие параметры, как интерференция, когда вы видите полный столбик в пять баллов/палочек, которые означают, что все хорошо работает, однако дозвониться вы не можете — базовые станции работают в противовес друг другу.

"Очень часто подобная интерференция случается при звонках между регионами, когда в одном регионе работает одна техническая служба, а в другом регионе — другая. Чтобы исключить такие ситуации, операторы проводят оптимизацию сети, но, к сожалению, так или иначе они повторяются-, — сказал Кусков.

“Важно, что голосовая связь, несмотря на развитие мессенджеров, все равно остается и будет оставаться востребованной по той причине, что мессенджеры работают исключительно при работе связи третьего или четвертого поколений, а у нас есть места — даже в городах — где попадается только EDGE, где никакие мессенджеры работать не будут, и будет работать только голосовая связь», — заключил эксперт.



