МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Главная опасность, которую представляют собой Bluetooth-наушники для здоровья человека в том, что они излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга. Прежде всего, это касается "реплик" под качественные наушники, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

"Если считать что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает", — отметил он.

Еще в прошлом веке ученые пришли к выводу, что существует воздействие электромагнитных частот на продукты питания и органику. Уже в сорока странах ученые указывают, что беспроводные наушники могут стать причиной рака мозга. Дело в том, что Bluetooth — источник опасного электромагнитного поля, которое по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением. И такое излучение непосредственно рядом с мозгом вредно, указал эксперт.

При этом говорить о статистике вреда однозначно тоже непросто, поскольку релевантных данных мало, а технологии постоянно совершенствуются. "Думаю, что в ближайшем будущем обязательно появятся новые технические решения, способные повысить качество работы, не причиняя даже малейшего вреда здоровью человека", — предположил он.

На сегодняшний день наиболее серьезную опасность представляет массовое распространение разных реплик под "качественные" наушники. Именно от реплик страдает слух и здоровье. Помимо этого, важно учитывать, что в разных странах имеются разные стандарты отношения как к здоровью, так и к производству электроники. Поэтому производители допускают разный уровень мощности взаимодействия наушников с устройствами и человеком.

В целом стандарт Bluetooth имеет низкий коэффициент излучения для здоровья человека и давно одобрен в мире. Поэтому он стал широко использоваться для передачи данных и голоса. В частности, технологию применяют в компьютерных мышках, гарнитурах или музыкальных установках, чтобы заменить проводные кабели.

"При этом класс распространения волн разный. Устройства, которые имеют минимальную дальность воздействия, максимально безопасны. В случае с наушниками надо смотреть так: положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становиться слабым, то аппарат максимально безопасен", - заключил эксперт.