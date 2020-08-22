МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Многие забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов, однако любые технологии требуют тщательного внимания к себе. Например, нельзя класть один телефон на другой, в противном случае радиосигналы в конкретной точке присутствуют в большом количестве, что не очень полезно для находящихся рядом людей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Также рядом с телефоном или в обложку его чехла нельзя класть банковскую карту, так как срок ее службы значительно уменьшится из-за радиочастотного излучения", — объяснил эксперт.

Тимофеев не рекомендует носить телефон в сумке, где рядом лежит косметика. Дело в том, что часто упаковки, например, от женских помад для губ, закрываются на магнит, что может влиять на соединение и сигнал мобильного телефона.

"Кроме того, радиоизлучение может негативно влиять на кожу и декоративную косметику. Негативные последствия чаще всего проявляются в виде акне", — заключил эксперт.