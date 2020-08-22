МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ изучит возможность строительства трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет всех северных районов России, заявил замглавы министерства Олег Иванов.

"Конечно, очень важно посмотреть на возможность развития трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи для всех северных районов. Я думаю, что это вопрос недалекого будущего", — сказал Иванов в интервью проекту "Цифровая журналистика". Деталей он не уточнил.

Иванов напомнил, что сейчас планируется строительство подводной ВОЛС на Чукотку – единственный регион, который не присоединен к единой сети электросвязи РФ проводными технологиями. Доступ в интернет там обеспечивается через спутники, что делает услугу очень дорогой, а ее скорость невысока.

"Обеспечение северных регионов волоконно-оптическими линиями связи – это первоочередная задача", — сказал замминистра. По его словам, вопрос решается двумя способами: с одной стороны – развитие кабельной инфраструктуры, в том числе за счет строительства подводной ВОЛС; с другой стороны, планируется запуск новых спутников.

"У нас в программе "Цифровая экономика" заложено мероприятие по запуску спутников на высокоэллиптическую орбиту – она имеет для полярных областей преимущества, то есть связь от этих спутников в полярных районах будет лучше, чем в южных. Таким образом, я думаю, что мы проблему для Чукотки, в первую очередь, и для всего северного региона частично решим", — заключил замминистра.