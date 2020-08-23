СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 авг — ПРАЙМ. Тема внедрения технологии 5G является важной для России, сейчас вопрос состоит в выделении конкретных частот, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вопрос, который предстоит решить – о конкретных частотах, которые предстоит выделить под 5G. Вопрос состоит в том, чтобы военные, которые на этих частотах работают и давно, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон", — сказал Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".

"Но 5G для нас – это очень важная тема. Как и для всего мира. Президент не раз говорил, что, если мы будем отставать в развитии новейших технологий, будь то 5G или искусственный интеллект, то это будет плохо для страны", — подтвердил российский министр.