МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Обращаться с настройками в смартфоне надо аккуратно и не менять параметры, если не знаете, к чему это приведет. Главное — не стоит залезать в настройки SIM-карты, это может привести к сбою сети и интернета, которые потом придется устранять, рассказал агентству “Прайм” директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

“Сломать что-то в телефоне, открыв настройки, – нельзя, но подпортить качество его работы возможно”, — добавил эксперт.

Прежде всего, не рекомендуется залезать в настройки SIM-карты. Если вы до конца не уверены в правильности изменения параметров, проконсультируйтесь со специалистом. В противном случае, сброс или изменение настроек SIM-карты может привести к сбою сети и интернета, которые потом вы будете долго устранять. Также будьте осторожны с подписками и платными услугами, которые некоторые операторы встраивают в меню SIM-карты.

“То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим. Особенно это актуально для старшего поколения, которому чаще всего устанавливают интерфейс с более крупным шрифтом", — предупреждает Косарев.

По его словам, в некоторых смартфонах также есть функция очистки, которая может полностью отформатировать телефон, удалив вместе с системным мусором все ваши медиафайлы. Если вы точно не знаете, как работает эта функция, не используйте ее.

Особое внимание уделите настройкам аккаунта. Избегайте выхода из аккаунтов, к которым привязан ваш ID, особенно, если не помните наизусть все пароли. В противном случае, у вас возникнут проблемы с покупками и обновлением приложений.

Эксперт советует также не посещать настройки родительского контроля, которые могут серьезно ограничить доступ ко многим сайтам и приложениям.

“В целом, совет один – обращайтесь с настройками аккуратно и не меняйте никакие параметры, если точно не знаете, к чему это приведет", — заключил он.



