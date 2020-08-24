ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Китай заявил, что поддерживает иск владельца TikTok против администрации США, запретившей сделки с компанией.

В воскресенье китайская компания ByteDance, владелец приложения TikTok, заявила, что 24 августа подаст в суд на администрацию президента США.

"Китай поддерживает, чтобы задействованные компании юридическими методами защищали свои законные права. Мы будем и дальше принимать все необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний", — завил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя действия ByteDance.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.