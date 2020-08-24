МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Специализирующийся на обзоре новых смартфонов ресурс LetsGoDigital опубликовал в понедельник, 24 августа, информацию о новом смартфоне, который готовит к выпуску китайский гигант Xiaomi.

Речь идет о смартфоне с инновационной системой камер. Об этом говорит патент компании, отмечает ресурс.

Полагаясь на патент, дизайнеры разработали и впоследствии опубликовали качественные рендеры необычного "китайца": он будет оборудован подвижной камерой.

На рендерах видно, что сама камера смартфона состоит из двух датчиков.

Разработчики создали такое пространство на панели, которая дает камерам перемещать датчики: так пользователи смогут создавать фотографии с широким углом обзора.

Патент был подан представителями Beijing Xiaomi Mobile Software в Управление патентов и товарных знаков США еще в 2019 году. Но получил одобрение только в 2020 году.