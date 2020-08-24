МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Экспериментальный образец отечественного квантового компьютера с облачным доступом и облачная платформа для обработки критически важной информации появятся в России к 2022 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика".

Оба проекта обсуждались на площадке АНО 14 августа в рамках рассмотрения новых лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ).

ЛИЦ "Квантовые вычисления" представил проект по созданию отечественного квантового компьютера и интерфейса облачного доступа.

"Макет компьютера должен появиться уже в конце 2020 года, а в 2022 году будет создан экспериментальный образец квантового компьютера и организован облачный доступ к нему. Мы уверены, что проект окажет существенное влияние на информационные технологии, науку и образование, сферу промышленности, а также энергетическую и транспортную инфраструктуру", — рассказал в своем докладе руководитель ЛИЦ "Квантовые вычисления", созданного на базе ООО МЦКТ, Алексей Федоров.

Другой ЛИЦ — "Доверенные сенсорные системы", созданный на базе Московского института электронной техники (МИЭТ), — представил проект по созданию облачной платформы для обработки сенсорной информации. Создать ее планируется также к 2022 году, уточнили в АНО.

"Уникальная особенность платформы заключается в возможности интеграции с внешними отечественными системами автоматизированного управления оборудованием на промышленных предприятиях, практически мгновенная оцифровка результатов измерений и максимальная степень защиты информации", — рассказал руководитель ЛИЦ МИЭТ, проректор МИЭТ по инновационной деятельности Алексей Переверзев.

"Несколько уровней безопасности, заложенные в функционирование платформы, исключают возможность несанкционированного доступа к данным, перехвата управления и человеческой ошибки, способной привести к техногенным и экологическим катастрофам", — добавил он.