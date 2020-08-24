24 августа — Dow Jones. Когда прошлой осенью гендиректор Facebook Inc. Марк Цукерберг выступал в Вашингтоне с речью о свободе слова, на повестке дня стоял и другой вопрос: беспокойство в связи с угрозой со стороны китайских технологических компаний и, конкретнее, со стороны популярного видеоприложения TikTok.

В выступлении появилась ссылка на конкурента Facebook: Цукерберг заявил студентам в Джорджтауне, что TikTok не разделяет приверженности Facebook свободе слова и представляет риск для американских ценностей и технологического лидерства.

Эту же идею Цукерберг продвигал кулуарно, встречаясь с чиновниками и законодателями во время своей октябрьской поездки, а также в ходе другого визита в Вашингтон, состоявшегося за несколько недель до этого, сообщили информированные источники.

Как отметили некоторые источники, на частном ужине в Белом доме в конце октября Цукерберг убеждал президента Трампа в том, что подъем китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и должен вызывать более серьезные опасения, чем доминирование Facebook.

Мало кто из технологических компаний окажется в таком же выигрыше от проблем TikTok, как Facebook. По словам источников, гигант социальных медиа активно поддерживал опасения насчет этого популярного приложения и его китайских владельцев. Владельцы TikTok подадут в суд на администрацию США

Помимо персональных разъяснений и публичных заявлений Цукерберга насчет китайских конкурентов, Facebook создала общественную группу American Edge, которая начала размещать рекламу, восхваляющую технологические компании США за их вклад в экономическую мощь, национальную безопасность и культурное влияние Америки. В целом, согласно данным Центра за ответственную политику, в 1-м полугодии этого года Facebook потратила на лоббистскую деятельность больше, чем любая другая компания. В 2018 году она занимала в этом рейтинге только восьмое место.

Насколько важную роль сыграли комментарии Цукерберга в решении правительства относительно TikTok, остается неизвестным.

Что касается ужина с президентом, представитель Белого дома отметил, что администрация "заинтересована в защите американцев от любых киберугроз критически важной инфраструктуре, здравоохранению и безопасности, а также нашей экономической и национальной безопасности".

Представитель Facebook Энди Стоун отметил, что Цукерберг не помнит, чтобы за этим ужином обсуждалась TikTok.

Его комментарии в Вашингтоне относительно этого китайского приложения были связаны с кампанией Facebook по смягчению антимонопольных и регуляторных угроз за счет подчеркивания важности Facebook для технологического лидерства США, добавил представитель.

"Наш взгляд на Китай очевиден: мы должны конкурировать, – говорится в заявлении Стоуна. – Поскольку китайские компании и их влияние растут, увеличивается и риск того, что глобальный интернет будет руководствоваться их ценностями, а не нашими".

На встрече с сотрудниками в этом месяце Цукерберг назвал президентский указ Трампа, направленный против TikTok, нежелательным, поскольку глобальный ущерб от такого шага может перевесить любые краткосрочные преимущества Facebook. Об этих комментариях ранее сообщала BuzzFeed News.

TikTok привлекла более 100 млн пользователей в США и стала главной угрозой для доминирования Facebook в сфере социальных медиа, поскольку это приложение с короткими видеороликами приобрело популярность у молодежи по всему миру. В 1-м квартале 2020 года приложение TikTok стало самым часто скачиваемым в мире, согласно Sensor Tower. Для сравнения, у Facebook на конец июня было 256 млн пользователей в месяц в США и Канаде.

"За последние два года TikTok сумела практически с нуля завоевать себе сильную позицию на крупных западных рынках", — указывает Брайан Визер, президент по бизнес-аналитике в GroupM, входящей в WPP PLC.

В прошлом Facebook просто приобретала такие стартапы, как TikTok, которые считала потенциальной угрозой, однако пристальное внимание со стороны антимонопольных органов в настоящее время затрудняет подобные сделки, вследствие чего крупные технологические компании могут принимать другие защитные меры, отмечает Визер. "В таком случае, вы можете поддерживать ужесточение регулирования или меры, которые ограничат возможности для стартапов", — добавил он.

В этом месяце Instagram, подразделение Facebook, запустило собственную опцию для публикации видео, Reels, и пытается обойти создателей TikTok, предлагая пользователям плату за эксклюзивное размещение видео на их новом сервисе.

Судьба TikTok остается неопределенной. С приближением дедлайна, установленного администрацией Трампа, Microsoft Corp. заявила, что ведет переговоры о покупке операций TikTok в США, и еще как минимум две группы инвесторов, как считается, также заинтересованы в сделке, включая Twitter Inc. и Oracle Corp.

Цукерберг предвидел успех TikTok. Когда его предшественница Musical.ly стала набирать популярность среди американских подростков в 2017 году, Facebook думала о ее покупке, о чем сообщала The Wall Street Journal. Вместо этого покупателем выступила Bytedance, а Musical.ly позднее была переименована в TikTok.

— Авторы Georgia Wells, Georgia.Wells@wsj.com, Jeff Horwitz, Jeff.Horwitz@wsj.com, Aruna Viswanatha, Aruna.Viswanatha@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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