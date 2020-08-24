МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Клиенты "МТС-Беларусь" в Минске могли испытывать проблемы с доступом в интернет в воскресенье из-за повышенной нагрузки на сети, также доступ ограничивался более чем на полтора часа в рамках проводившихся госорганами мероприятий по обеспечению нацбезопасности, говорится на официальном сайте компании.

В воскресенье один из мобильных операторов Белоруссии компания A1 сообщила, что по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности снизила пропускную способность своей 3G-cети в некоторых районах Минска.

В воскресенье оппозиция провела акции протеста на площади Независимости в центре Минска, затем — возле стелы "Минск – город-герой", от которой участники мероприятия направились в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко – Дворцу Независимости. Однако движение протестующим перегородили ОМОН и спецтехника. В районах акций наблюдались проблемы с интернетом.

"Во второй половине дня 23 августа в связи с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска специалисты МТС зафиксировали повышенную нагрузку на сеть, которая превысила стандартную пропускную способность инфраструктуры сети на этих территориях, и связанное с этим снижение качества работы интернет-сервисов у абонентов", — говорится на сайте СООО "МТС Беларусь".

В сообщении также отмечается, что в рамках проводившихся уполномоченными государственными органами мероприятий по обеспечению национальной безопасности в течение более чем полутора часов был ограничен доступ к сети интернет, что могло приводить к снижению качества работы сервисов у абонентов.

"На данный момент сеть работает в штатном режиме", — уточняется в сообщении.