МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, заметные перебои начались примерно в 15.10 мск, после чего число жалоб продолжило расти и достигло пика приблизительно в 16.10 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США и Великобритании.

По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы со входом в сервис, 12% — c присоединением к конференциям, еще 12% — с работой сайта.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.