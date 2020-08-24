ВАШИНГТОН, 24 авг — ПРАЙМ. Китайская компания Bytedance, владелец приложения TikTok, 24 августа подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании на территории Соединенных Штатов, следует из заявления компании.

"В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно, даже когда мы были не согласны с самими озабоченностями", — говорится в заявлении компании.

В заявлении отмечается, что приложением TikTok пользуются 100 миллионов американцев, в США в компании работает 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест запланированы в ряде штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР, владельцы приложения это отрицают.