МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи, можно, но для этого необходимо использовать специальные приложения, которые работают через WI-FI, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

"Особенность этих приложений в том, что с помощью них можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские. Самая распространенная программа — Wi-Fi Calling, которую поддерживают крупнейшие российские сотовые операторы, например, "Мегафон" и МТС", — отметил эксперт.

Совершать голосовые вызовы из тех мест, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, но есть доступ к интернету по Wi-Fi, можно также через такие мессенджеры, как Whatsapp и Telegram. Однако связаться с человеком таким способом можно будет при условии, если у него тоже установлен выбранный вами мессенджер.

При этом использовать один из способов связи через Wi-Fi получится только в том случае, если ваш смартфон поддерживает эту технологию, заключил Кусков.