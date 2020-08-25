МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Старый телефон необходимо утилизировать, поскольку, как и любой продукт промышленности, он состоит из плохо разлагающихся материалов. Сделать это можно в одной из торговых сетей или в пункте приема для утилизации, рассказал агентству "Прайм" технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

"Помимо заботы о природе, в утилизации есть положительные моменты. Сейчас многие торговые сети начали принимать технику на утилизацию — в обмен на устройство дается скидка на следующую покупку", — рассказал эксперт.

Если просто выкинуть старый гаджет на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду. В частности, в телефонах есть аккумуляторная батарея, которая содержит очень вредные для окружающей среды вещества.

"Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам", — заключил Симонов.