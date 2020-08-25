МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Структура госкорпорации "Ростех" Национальный центр информатизации (НЦИ) ведет переговоры о покупке "Московской телекоммуникационной корпорации" ("Комкор", бренд "Акадо Телеком"), пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из собеседников издания, сейчас проводится предпродажный аудит компании. "Организации корпорации, в частности НЦИ, постоянно находятся в поисках новых перспективных направлений развития и создания новых партнерств", — сказал газете представитель "Ростеха", добавив, что госкорпорация не нанимала консультантов для оценки актива. Совладелец "Акадо" Максим Майорец и представитель оператора не дали изданию комментариев.

С июня 2020 года "Акадо" на 51% принадлежит компании "АВК инвестментс", оставшиеся 49% — у "Реновы", которая давно ищет покупателей. В 2010 году к приобретению "Акадо" был близок "Ростелеком", однако тогда не удалось договориться о цене, отмечает газета. Стороны вернулись к переговорам в 2017 году, а в 2018 году "Ростелеком" вышел из них. Как объяснял президент компании Михаил Осеевский, стороны так и не смогли договориться о стоимости.

Эксперты, пишет газета, считают, что "Ростеху" актив может быть интересен для участия в проектах по видеонаблюдению в Москве, где "Акадо" выступает крупнейшим подрядчиком. Так, в октябре 2017 года с "Акадо" был заключен трехлетний контракт в размере 4,6 миллиарда рублей на обеспечение интернетом подведомственных московской мэрии организаций. По заказу департамента информационных технологий Москвы оператор также обеспечивал в 2019 году установку 13 тысяч камер видеонаблюдения в столице. В августе "Акадо" выиграла еще один контракт департамента на установку 4 тысяч камер в больницах стоимостью 778 миллионов рублей на пять лет.

"Комкор" — оператор крупнейшей мультисервисной сети связи Московского региона. Компания основана в июне 1992 года, входит в группу компаний "Акадо".