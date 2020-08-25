МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Заместитель секретаря совета Безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Соединенные Штаты и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других государств.

При этом, добавил Храмов, США обвиняют такие страны, как Россия и Китай главными источниками киберугроз.

"А с другой (стороны) — объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз", — заявил он в беседе с изданием "Аргументы и факты".

По его мнению, этими действиями Вашингтон "целенаправленно формируют медийную картину", которая призвана оправдать в глазах мирового сообщества все последующие действия, в том числе — применение силы.

Храмов особо подчеркнул, что результатом "искусственного нагнетания противостояния в информационной сфере" становится напряженность в международных отношениях, а также торможение развития мировой экономики из-за вводимых санкций. Еще одно следствие такого поведения властей США — подрыв доверия к процессам цифровизации в целом.

"В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет в цифровую эпоху", — рассказал Храмов.

По его словам, Вашингтон стоит за подавляющим числом кибератак на планете.

"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — подсчитал представитель Совбеза и добавил, что у "России указанный показатель отводит от 2% до 7%".

"Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", — добавил он.

По его мнению, со стороны Москвы необходимо принять ответные действия, которые были бы нацелены противодействие со стороны США наращивания под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию.