В Совбезе России заявили, что большинство кибератак исходит из США
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Заместитель секретаря совета Безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Соединенные Штаты и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других государств.
При этом, добавил Храмов, США обвиняют такие страны, как Россия и Китай главными источниками киберугроз.
"А с другой (стороны) — объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз", — заявил он в беседе с изданием "Аргументы и факты".
По его мнению, этими действиями Вашингтон "целенаправленно формируют медийную картину", которая призвана оправдать в глазах мирового сообщества все последующие действия, в том числе — применение силы.
Храмов особо подчеркнул, что результатом "искусственного нагнетания противостояния в информационной сфере" становится напряженность в международных отношениях, а также торможение развития мировой экономики из-за вводимых санкций. Еще одно следствие такого поведения властей США — подрыв доверия к процессам цифровизации в целом.
"В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет в цифровую эпоху", — рассказал Храмов.
По его словам, Вашингтон стоит за подавляющим числом кибератак на планете.
"Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", — подсчитал представитель Совбеза и добавил, что у "России указанный показатель отводит от 2% до 7%".
"Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", — добавил он.
По его мнению, со стороны Москвы необходимо принять ответные действия, которые были бы нацелены противодействие со стороны США наращивания под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200825/831949299.html