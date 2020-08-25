МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Офис "Яндекса" в Минске продолжает работать в удаленном режиме, некоторые сотрудники покинули город, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.

Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из республики.

"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города", — сообщили в пресс-службе.

В середине августа в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.

По данным интернет-холдинга, обыски проходили как в офисе самого "Яндекса", так и в офисе службы такси Uber, которая входит в холдинг. При этом РИА Новости не удавалось дозвониться в минский офис "Яндекса". Не было связи и с Uber в белорусской столице. Позднее источник РИА Новости в компании сообщил, что неизвестные, одетые в черное, пришли с оружием в два офиса "Яндекса", требований не выдвинули, а с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет.

Пресс-служба "Яндекса" сообщала, что обыски в ее офисах в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Основания в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались, поясняли в компании.