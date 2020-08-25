МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Американский суд рассмотрел исковое ходатайство крупного производителя видеоигр Epic Games и наложил временный запрет в отношении корпорации Apple.

Ранее разработчик популярного онлайн-шутера Fortnite — Epic Games — вступила в масштабный конфликт с Apple из-за комиссий последнего, взимаемых с разработчиков и владельцев игр в магазине App Store.

Суд запретил Apple отключать принадлежащие Epic аккаунты разработчика во всех системах дистрибуции приложений. Еще один запрет относится к ограничениям использования сторонними разработчиками разработанного истцом игрового движка Unreal Engine.

Напомним, что ранее Apple угрожала Epic блокировкой в своем магазине, если производитель видеоигр не уберет из Fortnite добавленную туда в нарушение правил магазина App Store функцию совершения покупок внутри игры, обходя комиссию магазина.