МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы начали добавлять Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.

Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.

Yota открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, практически сразу после объявления о снятии ограничений в отношении мессенджера. При этом объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с днем ранее, прокомментировали в пресс-службе.

Tele2 также запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета. Оператор напомнил, что в большинство тарифных планов также включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, "ТамТам" и социальным сетям Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Сегодня многие люди используют различные мессенджеры, а Telegram это не только способ связи с друзьями, близкими и коллегами. На базе этого мессенджера существует множество полезных и интересных каналов, посвященных совершенно разным темам. Часто новости или интересные публикации пользователи читают именно в Telegram… Услуга "Безлимит на Telegram" позволит клиентам использовать мессенджер, не расходуя пакет интернета", — прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

В новой тарифной линейке "Мегафона" обнулены и доступны даже при отрицательном балансе мессенджеры, такие как Whatsapp, Viber, "ТамТам", Snapchat и другие. "Мессенджер Telegram также уже входит в этот список в рамках тестового режима работы", — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, МТС находится в процессе обнуления трафика мессенджера на тарифах и опциях, в которые входит безлимит на мессенджеры. Сотовый оператор "Билайн" также работает над восстановлением доступа к Telegram в тех тарифах, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам.