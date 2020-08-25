МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Покупателей новых смартфонов iPhone 12, старт продаж которых намечен на осень текущего 2020 года, ждёт разочарование. Гаджет получил от разработчиков устаревший 60-герцевый экран, сообщил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг.

Тем поклонникам бренда, кто захочет купить iPhone со 120-герцевым экраном, придется ждать еще один год.

Как отметил Янг, 120-герцевые экраны не успевают добавить в iPhone 12. Поэтому на на устройства будут поставлены старые экраны.

Частота обновления модельного ряда стала плотно ассоциироваться с флагманскими смартфонами текущего 2020 года. В настоящее время пользователи стали считать экран с частотой обновления 120 Гц новым стандартом. Более простые — даже 90-герцевые дисплеи — сейчас активно используют производители из среднего ценового сегмента. 60-герцевые экраны считаются устаревшими и у бюджетных производителей.

На этом фоне сообщение о том, что iPhone 12 получит экран с частотой 60 Гц, вызывает у экспертов разочарование.

Ранее многочисленные инсайдеры сообщали о том, что выпуск iPhone будет отложен компанией Apple на более поздний, чем традиционно, срок: октябрь 2020 года.

Главной причиной таких задержек Росс Янг называет проблемы с поставками. американский производитель мог получить дисплейные панели с частотой 120 Гц для Pro-версий iPhone 12. Но для поточного выпуска микросхемы драйвера дисплея не поступили до сих пор.