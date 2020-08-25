МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple близка к открытию магазина Apple Store в Сингапуре, который стоит на воде, сообщил телеканал CNBC.

"Apple объявила, что планирует открыть новый Apple Store в Сингапуре, который, похоже, плавает на воде", — говорится в сообщении телеканала. Покупателей iPhone 12 разочарует устаревший 60-герцевый экран

Отмечается, что новый магазин, расположенный в футуристическом гигантском шаре, который светится ночью, будет расположен на набережной Сингапура. Он будет называться Apple Marina Bay Sands в честь гостиничного комплекса, частью которого он станет. Это будет третий магазин Apple Store в Сингапуре чуть более чем за три года.

"Мы скоро откроем двери нашего нового магазина у залива. Apple Marina Bay Sands станет сердцем творчества, местом, которое мы создали для вас, чтобы вы могли выразить свои идеи и увлечения" — говорится на сайте компании. При этом какой-либо другой официальной информации, например, каких размеров будет здание или когда именно оно откроется, не сообщается.

Ранее в августе рыночная капитализация Apple впервые в истории превысила 2 триллиона долларов. А в конце июля Apple вернула себе звание самой дорогой компании, обойдя Saudi Aramco, тогда капитализация американской корпорации достигла отметки в 1,77 триллиона долларов на фоне публикации позитивной отчетности. С начала года акции компании подорожали почти на 70%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.