МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В России до 30 августа продлится распродажа продукции китайского производителя Xiaomi.

Производитель смартфонов запустил первый этап распродажи, которая приурочена к новому учебному сезону.

Распродажа проходит в российском онлайн-магазине. Скидки действуют не только на смартфоны, но и на множество производимых брендом устройств из экосистемы Xiaomi, в том числе — телевизоры, беспроводные наушники, роботы-пылесосы.

Акция "К учёбе готовы" продлится до 23:59 по Москве 29 августа.

Максимальные скидки — 20 тысяч рублей — предлагается покупателям флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти обойдется в 49 990 рублей вместо 69 990 рублей.

На Poco F2 Pro действует скидка в 10 тысяч рублей. Телефон на российском рынке стал продаваться в июле текущего года, он является международной версией хитового Redmi K30 Pro. Смартфон обойдется в рамках распродажи в 39 990 рублей. За эти деньги покупатель получит модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

На прошлогодний Redmi Note 8 Pro установлена скидка в 5 тысяч рублей — он стоит 14 990 рублей.