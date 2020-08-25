МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил оплату услуг мобильной связи в push-уведомлениях с помощью сервиса Google Pay, говорится в сообщении оператора.

"Абоненты МТС, установившие приложение "МТС Деньги", при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное приложение — достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить его", — уточняется в сообщении.

Оператор стал первым в мире глобальным партнером сервиса Google Pay, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. В пресс-службе компании уточнили, что МТС также планирует запустить аналогичный сервис для владельцев устройств Apple в ближайшие недели.

"Push-уведомления — современная и интерактивная форма оплаты. Они не привязаны к телеком-оператору, SIM-карте или абонентскому номеру. Получателем сообщений является не устройство, а мобильное приложение. Своевременно получив уведомление, можно быстро и безопасно совершить оплату", — прокомментировала руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе.

В компании отметили, что защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности, реквизиты карты не раскрываются при совершении платежей. Банком-эквайером платежей через push-уведомления выступает "МТС Банк".