МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять. Сам же смартфон должен быть защищен сложным паролем и всегда находиться в поле зрения, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их", — отмечает эксперт.

Косарев советует также вспомнить, какие смс в вашем телефоне могут содержать пароли от сайтов. На всякий случай отправьте и их в "корзину", говорит он.

Помимо чистки сообщений, следует заранее позаботиться о защите информации в телефоне паролем. Это может быть как отпечаток пальца, Face ID, так и цифровой пароль. Главное, чтобы он не содержал цифры "1,2,3,4,5", добавляет эксперт.

Кроме того, телефон должен быть заблокирован даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения, к примеру, если смартфон остается на столе, пока вы обедаете с коллегами, заключил Косарев.