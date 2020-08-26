МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Первым признаком того, что смартфон был атакован, является наличие отклонений от нормальной работы устройства. Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.

"Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и смс, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы", — отмечает эксперт.

Кроме того, об атаке могут свидетельствовать быстрый расход батареи, нагревание устройства, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

"При появлении совокупности нескольких признаков из перечисленных выше необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и смс", — советует Агеева.

В качестве профилактических мер рекомендуется не подключаться к публичным Wi-Fi-сетям, периодически проверять устройство на наличие вирусных приложений, не устанавливать приложения из неофициальных источников (отличных от Google Play или Apple Store) и от неизвестных разработчиков, заключила она.