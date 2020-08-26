МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Крупный китайский производитель техники Xiaomi расширяет стабильную версию оболочки MIUI 11.0.2 на устройства Redmi 7A, которые работают на базе Android 10.

Redmi 7A были выпущены в производство в 2019 году.

Сейчас это обновление доступно только на российском рынке: планируется, что в скором времени оно будет расширено на другие страны.

Как заявляет производитель, обновление включает августовские исправления системы безопасности программного обеспечения Android. Также она призвала делать работу системы более стабильной.

Напомним, что смартфон Redmi 7A, выпущенный в 2019 году, оснащен системой Snapdragon 439. Мощность аккумулятора составляет 4000 мАч. Фронтальная камера — 5 Мп. Основная камера — 13 Мп. Экран с диагональю 5,45 дюйма и разрешением 1440 x 720 пикселей.