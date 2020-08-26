МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Большинство заявок на патенты к 2030 году будут включать использование 3D-технологий, заявил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности 3D-модели в электронной форме. Закон вступит в силу в 2021 году.

По словам Ивлиева, 3D-технология позволит упростить процедуру подачи заявки. "Сегодня экспертизу по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам проводят специалисты, формируя техническое решение в собственном воображении, сопоставляя чертежи и словесное описание формулы, соединения двумерных изображений. Прием и сопоставление 3D-моделей объектов позволит глубже раскрыть сущность технического решения", — считает он.

"Переход к использованию трехмерных моделей позволит сократить сроки проведения экспертизы, повысить ее качество. Я думаю, к 2030 году большинство заявок будут поступать с использованием 3D-технологий", — добавил глава ведомства.

ТРЕНД 2020 ГОДА — ВАКЦИНЫ

Роспатент с апреля получил более 200 заявок на изобретения для борьбы с COVID-19, по 21 из них уже выданы патенты, рассказал Ивлиев.

"У нас сейчас на рассмотрении более 200 заявок. Первые из них были поданы еще в апреле", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько заявок на тему COVID-19 ведомство получило за период пандемии.

"По состоянию на 13 августа, выдан 21 патент по этим заявкам, еще более 150 находятся в работе. Мы в течение 20 дней с подачи заявки формируем ответы заявителям, и патентование проходит в ускоренном режиме", — отметил глава ведомства.

Среди выданных патентов есть разработки Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Научного центра биомедицинских технологий ФМБА, Астраханского университета, института хирургии имени Вишневского и СТАНКИН.

"Помимо вакцины, у нас были разработки по совершенствованию аппарата для искусственной вентиляции легких, по созданию более удобных, функциональных защитных масок. Также был выдан патент на оригинальное устройство — палатку для дезинфекции. Принцип ее работы таков: дезинфицирующие вещества через каркас палатки подаются внутрь и обеззараживают любые предметы. С такой палаткой спасатели-вирусологи могут выезжать на зараженную местность и быстро обрабатывать все необходимые предметы от вирусов", — добавил Ивлиев.