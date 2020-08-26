МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов igooods отмечает восстановление спроса на продукты в сегменте B2B (Business to business, для бизнеса) — заказы для корпоративных клиентов вернулись на уровень, который был перед ограничениями из-за коронавируса, говорится в сообщении igooods.

"Заказы продуктов из гипермаркетов в B2B-сегменте в денежном выражении вернулись на уровень, который был до введения ограничительных мер. Основные драйверы роста — офисы и сегмент HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.): на них приходится более 80% заказов", — говорится в сообщении.

Так, в феврале доля заказов корпоративных клиентов в денежном выражении составляла 10% от общего оборота. В апреле она значительно сократилась, поскольку сотрудники компаний перешли на удаленную работу, одновременно в несколько раз выросли заказы от физических лиц. В свою очередь количество заказов со стороны HoReCa увеличивалось с постепенным ослаблением ограничений из-за коронавируса.

"Структура заказа у этих клиентов отличается от привычной корзины физических лиц. Отели заказывают бумажные полотенца и туалетную бумагу, чай, кофе и сладости. Кафе и рестораны — рыбу, креветки и мраморное мясо, сыры и деликатесы, свежие овощи и фрукты, зелень, кисломолочную продукцию", — отмечает сервис.

В свою очередь в офисы из товаров обычно заказывают фрукты, печенье, злаковые батончики, йогурты, молоко, чай, сахар, хозтовары. Компании могут заказывать товары два-три раза в неделю, чаще — по понедельникам, средам и пятницам, а частные клиенты — два-четыре раза в месяц по выходным.

"Доля корпоративных заказов размылась после взрывного роста на фоне пандемии в B2C-сегменте (Business to consumer, для потребителей — ред.). Сейчас показатели постепенно приближаются к докоронавирусным, но потенциал роста не исчерпан, поскольку еще не все компании вернулись с удаленной работы", — отметил управляющий и сооснователь igooods Григорий Кунис, слова которого приводятся в релизе.